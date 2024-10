Na tarde de sábado (26), uma colisão frontal entre dois veículos na PR-439, no norte pioneiro do Paraná, resultou em seis pessoas feridas, incluindo uma criança de 7 anos. O acidente ocorreu no km 46+50m da rodovia, por volta das 16h50.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Celta, com placas de Cornélio Procópio-PR, seguia de Ribeirão do Pinhal em direção a Santo Antônio da Platina, quando colidiu frontalmente com um Toyota Corolla, com placas de Leópolis-PR.

No Celta, estava a condutora de 46 anos e um homem de 48 anos. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina com ferimentos.

Já no Corolla, o condutor era um homem de 60 anos e levava três passageiros, uma mulher de 40 anos, um jovem de 17 e uma criança de 7 anos. Todos sofreram ferimentos e também foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina.

A PRE esteve no local para controlar o tráfego, que trabalhou no sistema ‘Pare e Siga’ até a remoção dos veículos envolvidos. Um dos carros foi recolhido ao pátio do Posto Rodoviário de Santo Antônio da Platina devido a pendências administrativas.