Um motociclista perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na noite de domingo (27), por volta das 20h30, na PR-963, km 08, em Ibaiti/PR.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima conduzia uma Honda CG 125, com placa de Ibaiti-PR, quando se envolveu em uma colisão com um veículo não identificado. O impacto do acidente foi tão violento que o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRE. A dinâmica do acidente, como a direção em que os veículos seguiam e as possíveis causas da colisão, ainda não foram totalmente esclarecidas.