Um motociclista de aproximadamente 30 anos ficou ferido após colidir contra um veículo estacionado nesta quinta-feira (6), em Campo Mourão, noroeste do Paraná. Ele é colombiano e pilotava uma moto com mais de R$ 31 mil em débitos, somando multas e impostos atrasados.

Com a batida, o colombiano acabou caindo no asfalto. Ele foi socorrido pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), do Corpo de Bombeiros, e levado para o Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, com suspeita de fratura em uma das pernas.

Por conta dos débitos, a motocicleta foi recolhida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).