A Polícia Militar iniciou ontem (6) em todo o Paraná a Operação Sinergia II, executando policiamento ostensivo e preventivo. Nas cidades que compõe a área do 2° BPM, as ações como bloqueios táticos, operações de trânsito, saturação, abordagens nas vias urbanas acontecem fortalecendo a presença da Polícia Militar como forma de desestimular ações criminosas de qualquer natureza, em defesa da população.

Realizada a preleção com o efetivo pelo coronel Cezar Kister, comandante do 2º CRPM, juntamente com o comandante do 2° BPM tenente-coronel Emerson Castelo Branco de Oliveira, os policiais foram orientandos quanto as especificidades da Unidade, bem como, que o efetivo primasse pela postura e tratamento com os cidadãos.

Na área do 2º BPM, a Operação Sinergia II ocorrerá nas cidades de Jacarezinho, Cambará, Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.