Gestores públicos e profissionais de comunicação contam agora com um Manual de Boas Práticas para Governos em Redes Sociais. O guia foi lançado nesta quinta-feira (3) durante o 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, órgão com poderes deliberativos e normativos do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom). O encontro, que reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal (DF), acontece no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, até esta sexta (4).

O manual aborda tópicos como planejamento, monitoramento, legislação e métricas. Além disso, traz para a pauta das redes sociais governamentais temas como a humanização, visando aproximar governos dos cidadãos; diversidade e representatividade, reforçando o senso de pertencimento da população com os materiais divulgados; e social SAC, para construção de relacionamento com o público.

“É a primeira cartilha assinada pelo Conselho Nacional de Secretários de Comunicação, ou seja, com a presença e contribuição dos 26 estados e do DF, na qual a gente dá uma indicação para os secretários de Comunicação e para os governos estaduais um código de conduta da nossa presença digital”, explicou o secretário de Comunicação Social do Governo do Rio de Janeiro e presidente do CNSecom, Igor Marques.

O Paraná é membro do CNSecom, através do secretário da Comunicação, Cleber Mata. No encontro realizado em Fortaleza, o Estado é representado pelo diretor-geral da Secretaria da Comunicação, Eduardo Pugnali. “O Paraná é referência na comunicação governamental no País, tem parte das redes sociais mais acessadas entre órgãos públicos e este manual vem somar ainda mais com as boas práticas que já promovemos em nossas redes”, afirma Pugnali. Confira o manual clicando AQUI .

PROGRAMAÇÃO– Além do lançamento do Manual de Boas Práticas, os gestores públicos participam de palestras sobre publicidade governamental e estratégias de tempo real no âmbito digital nesta quinta-feira. A agenda do dia se encerra com apresentações de cases e debates.

Já na sexta-feira (4), a programação inclui abordagens sobre as plataformas Netflix e LinkedIn, além da palestra com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. O Fórum se encerra com a assinatura de carta-compromisso dos participantes.

CONSELHO– O Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom) foi criado em 2023 como órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses comuns das pastas de Comunicação dos Estados e do Distrito Federal. O Paraná sediou a 3ª edição do Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, em 2023, realizado em Foz do Iguaçu.

O Fórum é o órgão máximo do CNSecom, com poderes deliberativos e normativos. É integrado pelos secretários e dirigentes de órgãos correlatos das unidades da federação, norteados pela defesa da democracia e das liberdades de expressão e de imprensa.