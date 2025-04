No dia 3 de abril de 2025, a equipe da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), acompanhada pelo Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), esteve na cidade de Siqueira Campos para debater iniciativas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar.

Os policiais foram recebidos pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da Comarca de Siqueira Campos, Dr. Matheus Ramos de Moura, em seu gabinete. Durante o encontro, foi apresentado o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha, incluindo a relevância das visitas comunitárias de prevenção, fiscalização de medidas protetivas e o acompanhamento dos casos, além dos encaminhamentos às instituições responsáveis dentro do fluxo da rede de enfrentamento.

O contato possibilitou discussões sobre projetos como grupos reflexivos para homens, abrigos para mulheres em situação de risco, atendimento jurídico às vítimas e outras ações que visam garantir a autonomia e a dignidade das mulheres. Representantes locais também participaram da iniciativa, incluindo as assistentes sociais Adriana e Lucilene (CRAS), a Coordenadora da Mulher de Siqueira Campos, Lidinei Batista, a chefe da habilitação, Mariana Sabino, e a vereadora e advogada Dra. Adriane Lemes.

Essas ações integram os programas estaduais “Mulher Segura” e “Operação Mulher Segura”, que têm como objetivo fortalecer as políticas públicas de combate à violência doméstica. O trabalho conjunto da rede de enfrentamento e da Polícia Militar busca romper o ciclo da violência e oferecer um caminho para que as vítimas recuperem sua autonomia e dignidade.