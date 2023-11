O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na noite desta segunda-feira (13), no canteiro central da BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A informação sobre o corpo foi repassada a Polícia Rodoviária Federal (PRF) por um caminhoneiro que passou pelo local e avistou o cadáver.

A equipe da PRF deslocou para a região do km 506 e após buscas a pé deparou-se com o corpo do sexo feminino, com o rosto já deformado, praticamente sem tecidos nas mãos e nos pés, porém mantendo ainda suas vestes.

O corpo estava no canteiro central da rodovia, caído no interior da canaleta de escoamento pluvial em meio a vegetação. Não foi possível determinar a causa da morte devido às condições em que se encontrava, também não foi possível sua identificação.