Uma criança de 3 anos morreu afogada em um parque aquático no último sábado (11), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A identidade do menino não foi divulgada. Conforme a Polícia Civil, o pai da criança havia saído de moto para buscar uma amiga e pediu para um amigo cuidar da criança.

O rapaz que ficou responsável também estava vigiando a própria filha. Quando saiu para buscar algo na bolsa viu um banhista com um menino desacordado no colo.

A ambulância foi chamada e após 50 minutos de manobras de reanimação, o menino morreu. O amigo do pai da criança foi autuado em flagrante por homicídio por omissão. O rapaz não pagou a fiança e foi encaminhado ao presídio.

Já o pai, prestou depoimento à polícia. Ele afirmou que a criança estava sem bóia. Após ser ouvido, foi liberado.

