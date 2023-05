Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O corpo encontrado por pescadores no início da noite de ontem (7), no Rio das Cinzas, às margens da PR-439, próximo ao município de Santo Antônio da Platina/PR, pode ser de um homem de 23 anos, morador de Ribeirão do Pinhal/PR.

A Polícia Cientifica informou ao Portal Tá No Site na tarde desta segunda-feira (8), que os trabalhos de identificação, por meio de impressão digital, devem ser concluídos em até dois dias no Instituto Médico-Legal de Jacarezinho/PR. Ainda de acordo com a Polícia Científica, a causa da morte será informada apenas à autoridade policial responsável pelas investigações.

No entanto, fontes ouvidas pela reportagem informaram que a vítima teria sido assassinada e o corpo desovado no Rio das Cinzas por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Relembre o caso

No sábado (6), pescadores encontraram um objeto suspeito nas águas do Rio das Cinzas, e retornaram ao local no domingo (7). Tratava-se de um corpo humano envolto em saco plástico, em avançado estado de decomposição.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e resgataram o cadáver, que após perícia no local foi recolhido para necropsia e identificação no Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.

A vítima, um homem de cor branca e com tatuagem na perna direita, estava sem documentos.