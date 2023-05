Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Jacarezinho firmou contrato com a empresa LS Alves ME para a realização de uma ampla reforma no Cine Teatro Iguaçu. O contrato, que tem o custo total de R$ 589 mil, foi publicado no Diário Oficial durante a semana passada.

Na reforma estão previstas melhorias diversas, desde o telhado do cinema, passando pelo total das dependências até a sala de máquinas. Serão feitas reformas em toda parte elétrica, hidráulica, piso e teto, além de pinturas e outras adequações às normas de acessibilidade e segurança.

A expectativa é que as obras tenham início neste primeiro semestre, com prazo previsto de conclusão em até sete meses. A empresa contratada para execução do projeto é de Jacarezinho e foi a vencedora da licitação realizada para a reforma do espaço.

O prefeito Marcelo Palhares comemora a proximidade do início das obras e projeta para o ano que vem a reabertura do Cine Teatro Iguaçu. “Ter nosso cine teatro funcionando é um sonho de toda comunidade e estamos trabalhando bastante para isso. Como está há muitos anos fechado, são necessárias inúmeras melhorias, mas acredito que ano vem vamos ter esse espaço novamente em funcionamento”, pontua.

“Quero agradecer toda equipe da Educação, na pessoa da vice prefeita e secretária Patrícia Martoni, que tanto se empenhou por esse projeto. É mais um patrimônio de Jacarezinho que investimos para colocar novamente à disposição da nossa população”, completa o prefeito.