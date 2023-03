Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 36 anos foi resgatada com vida de dentro de um sepulcro do cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata em Minas Gerais. A Polícia Militar foi acionada depois que um coveiro encontrou o túmulo fechado com tijolo, cimento fresco e com sinais de sangue na manhã desta terça-feira (28).

Assim que os militares chegaram ao local, foram ouvidos pedidos de socorro que vinham do interior do sepulcro. A mulher foi retirada com ferimentos na cabeça.

A vítima disse aos policiais que alguns indivíduos encapuzados invadiram a casa dela, bateram nela e no namorado, e que ela acordou já no cemitério.

