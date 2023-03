Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com o início do ano letivo em abril de 2023, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou a programação da Semana de Recepção ao Ingressante e, conjuntamente, uma campanha institucional contra a prática de trotes no âmbito universitário.

De acordo com a pró-reitora de Graduação, Juliana Suzuki, a Semana de Recepção ao Ingressante é um momento esperado e preparado para que os estudantes conheçam as unidades, a estrutura dos espaços físicos, conheçam seus cursos e sejam acolhidos e integrados na comunidade acadêmica da UENP. “Desejamos a todos os estudantes um percurso de oportunidades e de sucesso na formação pessoal e profissional”, afirma.

No site da UENP, os estudantes podem acessar, por meio de um link em banner de destaque “#Aqui a Regra é o Respeito”, informações sobre os cursos de graduação, calendário acadêmico, guia do estudante e a programação da semana. Para acessar o conteúdo, clique AQUI .

“É com grande satisfação que damos início ao ano letivo. Desejo aos estudantes ingressantes e aos veteranos muito sucesso nessa trajetória acadêmica. Que cada um possa, sustentado pela excelência de nossos professores, empenhar o melhor de si para uma sólida formação profissional e humana. Aproveito para desejar aos nossos docentes e agentes universitários um ano de grandes conquistas, para que possamos juntos superar os desafios e contribuir cada dia mais para o desenvolvimento regional”, afirma o reitor da UENP, professor Fábio Antonio Neia Martini.

O ano letivo inicia no dia 3 de abril porque o ano letivo de 2022 terminou no dia 11 de março, com as mudanças de calendário impostas pela pandemia da Covid-19. As aulas vão até o dia 20 de dezembro. O calendário completo está AQUI