Uma criança de 4 anos morreu carbonizada em um incêndio em uma casa no bairro Santa Rita, na cidade de Manoel Ribas, no Paraná. A situação foi registrada na noite desta quarta-feira (14) e, de acordo com a Polícia Militar. A vítima foi identificada como Izael Alessandro Ribeiro de Assis.

O fogo consumiu a casa rapidamente e um vizinho, de 21 anos, chegou a entrar na residência para tentar salvar o menino, mas a vítima não resistiu.

A princípio, o fogo teria começado em um colchão, mas a causa do incêndio ainda não foi confirmada. A Polícia Civil do Paraná informou que investiga o caso e aguarda laudos complementares. Informações preliminares afirmam que a criança estava sozinha em casa, mas a Polícia Civil afirmou que aguarda a perícia para confirmar ou descartar a informação.