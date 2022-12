Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente com 11 veículos foi registrado na BR-467, rodovia que liga a cidade de Cascavel a Toledo. A colisão aconteceu nas proximidades do Contorno Oeste e deixou sete pessoas feridas.

Seis carros de passeio e cinco veículos de carga estão envolvidos na colisão, que deixou múltiplas vítimas. Várias equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram mobilizadas para atender sete pessoas que ficaram feridas, dentre elas três em estado grave. Em um dos automóveis, um Toyota, estava uma mulher, um bebê e um homem, avô da criança. Os dois adultos ficaram em estado grave. A criança que estava dormindo na cadeirinha saiu ilesa da colisão.

O motorista de um dos caminhões e o condutor de um carro de passeio, também estão entre as vítimas graves. Eles foram encaminhados para o Hospital Universitário. As outras vítimas envolvidas na colisão sofreram ferimentos leves.

De acordo com Marcela Schwendler, tenente do Corpo de Bombeiros, um caminhão na contramão teria causado o acidente. “Parece que foi um caminhão que entrou na contramão aqui no contorno Oeste, ele percebeu que entrou na contramão e começou a fazer o retorno e dai aconteceu o engavetamento. Vale ressaltar que a sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. Nós do Corpo de Bombeiros inclusive estávamos falando com o pessoal da PRF, que já atenderam ocorrências assim, por conta da má sinalização, porque o trecho pra lá está em obras. Então o motorista acaba entrando na contramão e só percebe quando entra na BR , e é o que aconteceu hoje”, enfatizou Marcela.

De acordo com Dal Col, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, os motoristas acabam se confundindo com a sinalização. ” Ele vindo da BR-163 acabou acessando a BR-467 na contramão. Existe sinalização Ele entrou na contramão acessou a 467 na contramão vindo da BR-163. Existe a sinalização no local, existe sinalização por meio de placas e por meio de sinalização horizontal na pista, mas por vezes, os motoristas se confundem com essa entrada, e acabam em vez de fazer o acesso a BR-467 por baixo do viaduto, como é o correto. Por estarem transitando em uma pista de sentido único, acabam se confundindo ao entrar na pista de mão dupla,” detalhou Dal Col.

Ainda de acordo com o inspetor, a responsabilidade da sinalização é do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Durante o atendimento das vítimas, ambas as pistas ficaram bloqueadas para passagem de veículos. Após o socorro das vítimas a pista sentido Cascavel a Toledo foi parcialmente liberada para o tráfego.