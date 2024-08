Um menino de cinco anos foi atropelado e morreu na frente da mãe no fim da tarde de segunda-feira (19), na PR-364, em São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná.

A mãe e o filho estavam descendo de um ônibus quando o menino soltou a mão, correu em direção à rodovia e foi atropelado por um carro, segundo informações do portal Nosso Dia.

Conforme o Batalhão de Polícia Rodoviária Federal (BPRv), o menino morreu na hora.