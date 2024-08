A Secretaria de Estado da Saúdedo Paraná (Sesa) divulgou nesta terça-feira (20) o primeiro boletim epidemiológico da dengue que compreende o novo período sazonal da doença. Ao todo, foram registrados 487 novos casos de dengue e nenhum óbito. O Paraná contabiliza ainda 3.739 notificações, sendo que 2.403 casos estão em investigação.

Ainda de acordo com Sesa, o novo período sazonal da dengue iniciou no dia 28 de junho e vai até julho de 2025. A data do término vai depender do calendário epidemiológico do ano que vem.

Ao todo, 228 municípios já registraram notificações da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, e 92 possuem casos confirmados.

O Paraná encerrou o período epidemiológico 23/24 da dengue com 595.732 casos confirmados e 610 mortes em decorrência da dengue. Londrina (40.552), Cascavel (32.338), Maringá (23.232), Apucarana (18.619) e Ponta Grossa (17.440) foram os municípios com mais casos confirmados no período epidemiológico anterior.