A criança, de 2 anos, que desapareceu nesta sexta-feira (16), enquanto brincava no quintal de uma casa em Cambira, no norte do Paraná, foi encontrada neste domingo (18). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e voluntários civis, fizeram uma força tarefa na região do bairro Sete de Maio, na área rural do município, e encontraram o menino com vida.

O garoto desapareceu nesta sexta (16) no momento em que brincava, em um sítio da zona rural. Familiares acionaram as autoridades, que rapidamente, iniciaram as buscas pelo menino. Como a área possui bastante vegetação, a principal suspeita era que a criança tivesse se perdido em algum matagal.

Durante as buscas na tarde deste domingo (18), a equipe do Corpo de Bombeiros confirmou que a criança foi encontrada com vida. Uma imagem enviada pelas autoridades mostra o garoto após o resgate com uma garrafa de água na mão, no colo de um homem.

Ainda neste domingo (18), a Polícia Militar informou que passará detalhes sobre as buscas e o momento em que o menino foi encontrado.