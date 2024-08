O rei da música homenageando o rei da televisão brasileira. Foi esse momento que o público de Chapecó, em Santa Catarina (SC), presenciou na noite deste sábado (17). Roberto Carlos homenageou Silvio Santos junto com quem o apresentador mais amava: o público. O cantor pediu aplausos durante o show que fez nacidade. Veja os vídeos abaixo.

Silvio Santos morreu na madrugada de sábado, após mais de 15 dias internado em São Paulo. O dia foi cercado por homenagens de todos os tipos e de todos os veículos de comunicação, além dos amigos e colegas de trabalho, mas Roberto Carlos, ainda não tinha se manifestado.

Muito espiritualizado, o rei escolheu o momento certo para falar: o show, com o público. No palco em SC, Roberto Carlos surpreendeu quando o maestro, ao piano, tocou a famosa música que abria os programas do apresentador: “Silvio Santos vem aí”.

“Silvio Santos vai ficar sempre nas nossas lembranças. Momentos maravilhosos, tudo aquilo que ele nos ofereceu, nos deu através de suas apresentações, nos momentos que fez tudo aquilo que fez”. disse Roberto Carlos.

Roberto Carlos pediu minuto de aplausos para Silvio Santos em show em SC. Foto: Colaboração.

Em seguida Roberto Carlos continuou dizendo que Silvio jamais será esquecido. No telão, foi colocada uma foto antiga do cantor e do apresentador juntos.

“Silvio Santos vem aí e virá sempre, ficará sempre em nossas lembranças. Porque ele realmente era um cara maravilhoso, era não, ele é. Esses caras nunca foram, sempre são e serão”.

Foto de Roberto com Silvio que foi exibida no telão do show em Chapecó. Foto: Reprodução.

Minuto de aplausos

Por fim, o rei pediu para que o público batesse palmas para Silvio Santos. E disse que isso é o que ele mais merecia.

“Um minuto de aplausos para o meu querido amigo, querido, maravilhoso, de todos nós. Esse cara fantástico, Silvio Santos! Um minuto não é o que ele merece, merece muito mais, merece a vida toda de aplausos”. pediu Roberto Carlos.