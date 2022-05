Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de quatro anos morreu ao se afogar em uma máquina de lavar roupas, na manhã deste sábado (07), em Cascavel, no Oeste do Paraná. A situação aconteceu no Bairro Country, em um apartamento. A menor estava acompanhada de outros familiares, quando tentou pegar um ursinho de pelúcia que estava na máquina.

O pai da menina trabalhava, quando foi informado e foi para casa. Quando os bombeiros chegaram no endereço encontraram o pai em frente ao condomínio com e menina desacordada.

Rapidamente as equipes começaram a reanimação cardiorrespiratória na grama, em meio a via. Várias pessoas se uniram em oração em volta das equipes de atendimento. A rua precisou ser fechada para a passagem de veículos e pedestres.

Os socorristas tentaram reanimar a criança por mais de 50 minutos, mas ela morreu dentro da ambulância. Os pais da menina passaram mal e também precisaram de atendimento dos socorristas. Eles foram encaminhados para casa hospitalar.

O corpo da menor foi levado para o Instituto Médico Legal de Cascavel. A Delegacia de Homicídios e a Polícia Militar também estiveram no local.