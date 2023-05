Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã deste sábado (13), um capotamento de veículo foi registrado no km 140 da BR-153, em Ibaiti, sentido Ventania.

De acordo com informações do Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, o acidente aconteceu por volta das 7h50 e envolveu um Fiat Cronos. Havia duas pessoas no veículo, mas não houve intervenção da corporação no socorro às vítimas.

As causas do capotamento ainda devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

O trânsito na região não foi afetado pelo acidente.