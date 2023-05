Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo um carro e um trator, por volta das 18h40 desta quinta-feira (12), na PR-436, Km 61+700, no município de Ribeirão do Pinhal/PR, deixou uma pessoa ferida

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi uma colisão traseira e envolveu um Fiat Siena, com placas de Abatiá-PR, e um trator Massey Ferguson, conduzido por um homem de 43 anos, que não sofreu ferimentos. Já o condutor do Siena, de 25 anos, natural de Nova Fátima/PR, sofreu lesões médias e foi encaminhado ao Hospital de Bandeirantes.

No local do acidente, foi realizado o teste de etilômetro no condutor do trator e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. O condutor do Siena não realizou o teste por estar hospitalizado.

Segundo a PRE, a pista estava em boas condições de tráfego e havia placas de velocidade no local, bem como a sinalização indicando ultrapassagem proibida. Os dois veículos trafegavam sentido a Ribeirão do Pinhal, quando ocorreu uma colisão traseira.