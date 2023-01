Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cerca de 912 quilos de drogas foram apreendidas em uma casa em Apucarana, no Norte do Paraná, após uma denúncia anônima registrada pelo Disque-Denúncia 181 para a Polícia Militar. O caso, que aconteceu na tarde de sexta-feira (20), foi a maior apreensão registrada pelos militares estaduais que atuam no 10º Batalhão da Polícia Militar, pertencente ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM).

De acordo com a PM, após receber as informações via 181, a Agência Local de Inteligência (ALI) levantou que a residência era utilizada para o armazenamento e distribuição do entorpecente. Uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi até o local e cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

A substância análoga à maconha, já separada em tabletes para distribuição, estava escondida nos cômodos da residência. Dois homens que estavam no local foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Apucarana.

Como denunciar

O contato com as forças policiais pode ser feito de forma gratuita por telefone, discando 181, ou no site do Disque-Denúncia. Tanto pelo telefone quanto pela internet é possível manter o anonimato.