Duas pessoas ficaram gravemente feridas, na tarde desta quinta-feira (20), após uma van bater contra um caminhão na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no quilômetro 59, nas proximidades do pedágio desativado da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão estava parado no acostamento e iniciou manobra de saída, momento em que a van bateu contra a traseira do veículo.

“Passageiro ficou preso nas ferragens e socorrido pela aeronave do Governo do Estado até o Hospital do Rocio”, informou a PRF.