Duas pessoas morreram esmagadas por um caminhão que tombou em cima do veículo em que elas estavam, na cidade de Laranjeiras do Sul, no sudoeste do Paraná, no fim da tarde desta quinta-feira (10). O acidente foi casuado por uma batida frontal, durante a ultrapassagem de um dos veículos.

A batida foi no quilômetro 464 da BR-277, às 17h15. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete Hilux fazia uma ultrapassagem, quando rodou, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão C420 que seguia no sentido oposto. Chovia torrencialmente no momento do acidente e esta pode ter sido a causa da caminhonete rodar na pista.

Com a pancada, tanto a caminhonete, quanto o caminhão, foram parar no canto da rodovia, numa ribanceira. Porém o caminhão tombou em cima da caminhonete, levando o motorista e o passageiro do veículo a óbito, esmagados. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades em acessar as vítimas na caminhonete.