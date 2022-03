Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As investigações envolvendo a morte de Leonardo Luan Lopes foram concluídas, nesta quinta-feira (10), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A vítima foi atingida por um patinete em meio a uma discussão, em dezembro de 2021. O jovem, com 24 anos na época, chegou a ficar internado desde o dia 18 de dezembro até 1° de fevereiro deste ano, na Santa Casa de Misericórdia. Porém, ele não resistiu e morreu devido aos ferimentos na cabeça.

Conforme o inquérito da Polícia Civil, a briga ocorreu por volta das 10h, no bairro Nova Rússia, e terminou após o suspeito atingir a cabeça de Leonardo com um patinete.

Com a morte da vítima e a instauração do processo, a polícia recebeu informações de que, durante as investigações, o suspeito foi a casa de possíveis testemunhas com o intuito de amedrontá-las, tendo, inclusive, disparado contra a residência de uma delas. O homem foi preso em Curitiba com um veículo roubado e uma arma de fogo.

Conforme a polícia, o suspeito confessou o golpe que matou Leonardo, porém negou ter coagido as testemunhas. O Inquérito Policial relativo ao caso foi concluído pela equipe do 02º Distrito Policial de Ponta Grossa, sob coordenação do delegado Derick Moura Jorge, e encaminhado ao Ministério Público. O suspeito continua preso.

Tendo então falecido em virtude da lesão sofrida.