Uma agência bancária dentro de uma cooperativa foi invadida por dois homens que se passaram por trabalhadores do local e roubaram R$ 65 mil nesta manhã de quarta-feira (13), em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Com um revólver, os autores do crime renderam e trancaram os funcionários no banheiro. A dupla vestia roupas sujas de tintas como se fossem profissionais da cooperativa, e usaram crachás para entrar no local.

De acordo com a Polícia Militar, os homens conheciam os melhores horários para realizar o crime na agência. Os dois fugiram em uma moto pela parte de trás da empresa.

As equipes realizaram um cerco com cinco viaturas e um helicóptero e conseguiram prender os suspeitos, além de recuperar o valor. Os suspeitos são do Pará.