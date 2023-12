A Igreja Matriz de São Mateus do Sul, na região sul do Paraná, foi alvo de criminosos novamente. Durante a missa do último domingo (10), a paróquia, que já tinha sido invadida em outubro de 2022, quando vândalos quebraram mais de 20 imagens sacras, teve novamente as dependências prejudicadas.

Desta vez, uma dupla de suspeitos invadiu a área dos quartos dos padres e a secretaria da paróquia, enquanto era realizada uma missa na igreja. No momento em que os fiéis e sacerdotes oravam, os indivíduos acessaram os dormitórios e furtaram dinheiro, cartões e perfumes dos padres.

Na sequência, segundo o secretário Crystian Amaral Ferreira e informações do portal RDX, câmeras de monitoramento flagaram a dupla na secretaria da paróquia. A estimativa é que R$ 7 mil tenham sido levados, além dos pertences dos padres.