Dois homens de 28 e 35 anos foram presos no início da madrugada de sexta-feira, 29, na cidade de Ibaiti/PR, após dispararem com uma pistola calibre .380 em via pública. A dupla estava em uma van roubada em Rolândia/PR.

A Polícia Militar realizava a Operação Ibaiti Segura, com patrulhamento ostensivo, saturação, abordagens a pedestres e veículos, quando as equipes receberam denúncias, que durante a operação havia suspeitos realizando disparos de arma de fogo, utilizando uma van roubada.

Os policiais iniciaram as diligências, e pouco tempo depois a van foi localizada na avenida Doutora Fernandina do Amaral Gentili, com dois ocupantes. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao verificar o veículo, constatou-se que era produto de roubo com uma carga de frios. No interior do veículo, foi encontrada uma pistola calibre .380 com 14 munições.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia.