Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido após roubarem um celular, em Ibaiti/PR.

O crime ocorreu no início da madrugada. Os dois suspeitos agrediram a vítima e roubaram seu celular fazendo ameaças com um canivete.

Depois de analisar as imagens das câmeras de segurança e o reconhecimento dos suspeitos, a equipe da Agência Local de Inteligência, juntamente com a equipe de Rádio Patrulha, deslocou-se a casa dos suspeitos na rua Nilo Sampaio. Os policiais questionaram a dupla, que admitiu o roubo e apresentou o celular roubado e as roupas usadas por ambos no crime.

Os homens foram detidos e os objetos apreendidos e em seguida encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos cabíveis.