Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens, com idades de 23 e 39 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Militar em Santo Antônio da Platina em posse de drogas, uma espingarda e R$ 9,2 mil em dinheiro, nesta segunda-feira (24).

Segundo a PM, a ação aconteceu após monitoramento em um endereço no bairro Santo Antônio ll, onde as equipes abordaram os suspeitos e realizaram a prisão da dupla, que tinha em sua posse 368g de maconha, uma bucha de cocaína, prensa e outros objetos para preparo de drogas, uma espingarda calibre .36 e o dinheiro.

Os dois envolvidos junto com todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.