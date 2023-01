Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um incidente ocorrido com um caminhão no início da tarde desta quinta-feira (5) na PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR, oferece risco a motoristas e motociclistas que trafegam pelo local. Um dos eixos se soltou, e o veículo permanece quebrado sobre a pista.

O motorista disse à reportagem que o problema mecânico ocorreu após ele frear o veículo para evitar uma colisão frontal com um carro que realizava uma ultrapassagem.

O trecho da PR-092 entre Santo Antônio da Platina/PR e Andirá/PR é alvo de constantes reclamações de motoristas pela falta de manutenção e cobranças pela implantação de terceira faixa. No local onde ocorreu o incidente nesta quinta-feira, por exemplo, é um trecho de subida, próximo a uma curva, e com condições precárias no acostamento.

Por volta das 17h30, o caminhão ainda permanecia quebrado sobre a rodovia e sem sinalização para alertar sobre o risco de acidentes no local.