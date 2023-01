Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Renatinho, vocalista da banda Bokaloka, morreu após sofrer um infarto no início de um show do grupo no Bar do Zeca, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (4). A informação foi confirmada por seu empresário em uma rede social.

Nota de Falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Foto: Reprodução

Ele passou mal em cima do palco e precisou ser socorrido pelos frequentadores da casa. O artista acabou sendo encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na zona oeste do Rio, onde teve o primeiro atendimento.

O F5 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde que informou que o cantor passou por vários exames e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia no meio da tarde desta quinta-feira (5), devido a gravidade do estado de saúde.

Já empresário da banda, Claudio Malagueta, que está em Paris, França, confirmou o infarto e contou que estaria tentando a transferência de Renatinho para um hospital particular, mas os médicos desaconselharam. Segundo ele explicou para a colunista Fábia Oliveira, os especialistas disseram que o quadro do paciente era delicado.

A situação se agravou terminando no óbito de Renatinho.

Outro infarto

Em maio, a banda Bokaloka fez uma turnê pela Europa e Renatinho passou mal. Ele teve um pico de pressão e um princípio de infarto. Na época, o vocalista fez por dois procedimentos: um para desobstruir a aorta, que estava comprometida em 90%, e outro para colocar um “stent” –uma espécie de tubo que serve para restaurar o fluxo sanguíneo normal na artéria coronária.

Há cinco meses, o cantor contou em uma entrevista ao Brito Podcast que já tinha sofrido um princípio de infarto em 2014.