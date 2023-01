Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma embarcação naufragou na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, na manhã de quinta-feira (26). Ela estava na Praia de Encantadas com 15 pessoas a bordo. A embarcação realizava um passeio ao redor da ilha quando foi surpreendida por uma onda e naufragou, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Estavam na embarcação oito mulheres, quatro crianças e três homens. Todos usavam coletes salva-vidas.

“Após sofrer problemas mecânicos, veio a afundar. Todos os ocupantes da embarcação se lançaram na água”, revela o tenente Tonetto, do BPMOA.

Segundo ele, os veranistas foram retirados da água com apoio do guarda-vidas da Praia de Encantadas. “Quando o Falcão chegou ao local, a embarcação já estava submersa e todos os ocupantes já tinham sido retirados. Nenhum precisou de atendimento médico”, conta o tenente.

Após serem resgatadas sem ferimentos, as vítimas foram liberadas do local pelo Corpo de Bombeiros.

Participaram do atendimento três embarcações e a aeronave Falcão 8, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Ao todo, foram 13 profissionais.