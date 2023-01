Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A doação de 1.225 kg de picanha e 80 kg de camarão para os dois Restaurantes Universitários (RUs) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (26). Após a postagem da matéria do RIC Mais na internet, várias pessoas se manifestaram nos comentários, algumas brincando com o fato, afirmando que seria um incentivo para voltar às salas de aula.

“Vou voltar a estudar, rsrsr” disse uma internauta. “Eitaaa, que as coisas melhoraram mesmo, picanha até na escola”, disse outra. Outras pessoas questionaram a doação ter sido feita para a universidade: “Pra universidade? Tinha que mandar para as escolas municipais de periferia e servir um banquete histórico para as crianças, né?”.

Ainda, houve quem defendesse o destino da doação da carne: “Não entendi tanta indignação, os estudantes também merecem, afinal são eles nossos futuros profissionais”, comentou mais uma pessoa.

As carnes foram apreendidas pela Receita Federal de Ponta Grossa na última sexta-feira (20) e foram doadas devido a necessidade de consumo com urgência. A carga veio da Argentina e tem validade de 90 dias. A previsão é que os RUs preparem e sirvam as carnes a partir do retorno das aulas da graduação, no dia 9 de fevereiro.

Picanha e camarão a R$ 3,80

As carnes recebidas já foram distribuídas para os dois Restaurantes – Campus Uvaranas e Campus Central. A Prefeitura do Campus, responsável pelo RU Centro, irá avaliar com a nutricionista a melhor maneira de incluir as carnes no cardápio.

A refeição nos RUs é servida ao valor de R$ 3,80 para acadêmicos. Os restaurantes são exclusivos para estudantes.