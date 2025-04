Um acidente registrado na tarde de segunda-feira (28), na altura do km 702 da BR-277, em São Miguel do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, resultou na morte de uma enfermeira de 30 anos, identificada como Amanda Steudel. Moradora de Ponta Grossa e estudante em Foz do Iguaçu, Amanda voltava para casa quando o carro que dirigia colidiu contra a estrutura de proteção da rodovia.

Acidente na BR-277: enfermeira não resistiu aos ferimentos

Segundo as informações do portal aRede, a vítima estava sozinha em um Ford Fiesta quando perdeu o controle do veículo e bateu contra o guard rail. O impacto foi violento e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros e encaminharam a motorista a um hospital da região. Apesar do esforço das equipes médicas, Amanda não resistiu.

Natural de Ponta Grossa, Amanda era enfermeira e cursava especialização em Foz do Iguaçu. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.