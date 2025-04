Na noite desta segunda-feira (28/04/2025), por volta das 20h30, os policiais militares realizaram a apreensão de um veículo e a recuperação de sacas de café furtadas no bairro Ouro Verde, em Japira.

A equipe foi acionada por um morador que relatou ter flagrado duas pessoas furtando café em sua propriedade rural e que, ao tentar abordá-las, elas fugiram para uma área de mata, abandonando o veículo utilizado no crime. Durante a averiguação, foram localizados no interior do automóvel três sacas de café recém-colhido, ferramentas diversas e outros objetos possivelmente utilizados na prática do delito.

Apesar das buscas realizadas nas proximidades, os suspeitos não foram encontrados. Os objetos recuperados e o veículo apreendido foram encaminhados para a 37ª Delegacia Regional de Polícia em Ibaiti para os procedimentos legais.

A ação reforça o trabalho eficiente da Polícia Militar do 2º BPM no combate aos crimes patrimoniais, trazendo maior segurança à comunidade.