Um grave acidente tirou a vida de um esportista apaixonado por patins e por velocidade, neste domingo (7), no distrito de Itaiacoca, na região de Ponta Grossa. José Altair Elias seguia de patins pela PR-513, sentido Estrada do Cerne, quando colidiu de frente com um veículo.

Com a força do impacto, o homem foi arremessado e um helicóptero chegou a ser acionado para atendimento. Segundo o portal aRede, o trecho do acidente é sinuoso e possui diversas curvas. No momento da colisão, Altair estava acompanhado de outros amigos que praticavam atividades com patins e skates, porém, somente ele foi atingido.

Apesar do atendimento, Altair não resistiu aos ferimentos. Um dia antes da tragédia, a vítima atualizou nas redes sociais uma foto praticando o esporte que era apaixonado. Altair deixa filhos.