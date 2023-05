Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 69 anos, morreu e 6 pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na PR-573, em Corbélia, na noite deste sábado (6). Entre os feridos estavam 5 crianças. Três carros se envolveram na colisão.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, testemunhas relataram que o idoso, que conduzia um Escort, teria invadido a pista contrária e batido de frente contra uma caminhonete. O motorista de terceiro automóvel, um Gol, tentou desviar da batida a atingiu o Escort. Os ocupantes da caminhonete e do Gol não se feriram.

Todas as 7 vítimas estavam no Escort. O idoso dirigia e morreu no local. As 6 vítimas feridas se tratam de: uma jovem, de 22 anos, um bebê, de 10 meses, e duas meninas, de 5 e 3 anos, com ferimentos leves; e duas meninas, de 12 e 8 anos, com ferimentos moderados.