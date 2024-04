Um ônibus escolar tombou no Jardim Milani em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta quarta-feira (17). Segundo informações iniciais, ao menos 27 alunos estavam dentro do veículo. Destes, 16 teriam ficado feridos.

Os estudantes seriam alunos de um colégio da rede pública de ensino do município. O motorista teria relatado que perdeu o freio do ônibus escolar e o veículo foi parar em uma casa desabitada.

As vítimas ainda estão sendo atendidas por equipes do Serviço de Atendimento a Traumas de Emergência (SIATE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

Até o momento, a informação é que os estudantes só apresentaram ferimentos leves e escoriações. Seis teriam sido encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Os dados são do portal TNOnline.

Matéria em atualização.

Acidente micro-ônibus escolar

Na última quarta-feira (10), um acidente entre um automóvel Corsa e um micro-ônibus escolar terminou em tragédia. Três pessoas morreram após a colisão, que ocorreu em Cruzeiro do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Os veículos teriam batido de frente, perto da entrada da comunidade da Pedra Ouro, a poucos metros do perímetro urbano de Cruzeiro do Iguaçu. As três vítimas do acidente estavam dentro do carro. No micro-ônibus escolar, que levava alunos da rede municipal de ensino, ninguém ficou ferido.