A morte do montanhista Jean Henrique, de 32 anos, gerou comoção nas redes sociais. O homem desapareceu no domingo (15), na cachoeira Véu da Noiva, em Sengés, interior do Paraná. O corpo foi encontrado um dia depois.

Foto: Reprodução/Facebook.

Testemunhas contaram que ele entrou na água para salvar outro turista, que estava se afogando, e acabou sumindo após ajudar no resgate.

Imediatamente, buscas começaram, mas o corpo de Jean foi encontrado na manhã de segunda-feira (16), já sem vida.

Comoção nas redes sociais

Pelas redes sociais, muita gente se comoveu com a partida de Jean. Uma tia do rapaz lamentou a partida tão cedo.

“Nosso menino, nosso herói, meu Rickinho”. disse a tia de Jean.