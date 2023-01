Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens foram presos durante abordagem da Polícia Militar em posse de maconha e cocaína em Cambará, na noite de domingo (15).

A PM informou que em abordagem a dupla, em uma praça no bairro Alambari, encontrou as drogas com a ajuda de um cão farejador do 2° Batalhão de Polícia Militar.

Os dois homens e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cambará.