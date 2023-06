Filho mata o próprio pai com facada por ciúme da esposa no Paraná; nora e sogro estariam tendo caso

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Divino José Gonçalves de 60 anos foi assassinado pelo próprio filho, Rafael Amaral Gonçalves de 23 anos na manhã deste sábado (10), na Rua Arthur Manfredinho, no Bairro Vila Rica, em Jandaia do Sul. O crime teria acontecido após pai e filho discutirem. As informações são da Polícia Militar.

Segundo PM, a motivação seria passional por conta de ciúmes envolvendo a esposa do assassino. A vítima e a mulher estariam tendo um caso e foram flagrados pelo autor da facada. Conforme informações da PM, antes do crime, o suspeito teria feito uma chamada de vídeo com a irmã informando que mataria o próprio pai.

Com medo, a irmã se dirigiu até a residência, mas, quando chegou no local, a agressão já havia acontecido. O filho esfaqueou o pai na região do tórax e a arma atingiu o coração do idoso. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu.