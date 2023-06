Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No Paraná, 18 prefeituras denunciaram transferências irregulares em suas contas bancárias na Caixa Econômica Federal. Segundo a diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), o prejuízo, somado, ultrapassa R$ 5 milhões e afetou os seguintes municípios: Arapoti, Cerro Azul, Céu Azul, Doutor Camargo, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Jaboti, Mamborê, Mandaguaçu, Matelândia, Nova Olímpia, Paranapoema, Porto Rico, Quinta do Sol, Roncador, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul e Terra Rica.

Conforme a AMP, servidores perceberam saques irregulares de dinheiro das contas mantidas pelas prefeituras e que, até o momento, o valor não foi ressarcido pelo banco. A princípio, o dinheiro teria sido retirado por criminosos estelionatários. A Polícia Civil já investiga o caso.