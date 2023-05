Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As forças de segurança do Paraná realizaram três grandes apreensões de drogas em pouco mais de 24 horas em diferentes pontos do Estado. As operações aconteceram entre a noite de segunda (22) e a madrugada desta quarta (24) e resultaram em mais de 5 toneladas de drogas apreendidas, fruto da integração das polícias e do trabalho de inteligência.

A primeira ocorreu na noite de segunda, por volta de 20h30, em Medianeira, no Oeste.A Polícia Militar apreendeu mais de 2,1 toneladas de maconha durante um patrulhamento às margens da BR-277. Os policiais perceberam uma movimentação em um posto de molas e ao se aproximarem viram indivíduos pulando um muro. Eles não foram localizados, mas abandonaram veículos com as drogas.

O proprietário do estabelecimento foi identificado, localizado e recebeu voz de prisão. Ele, os veículos e a droga foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira.A ação foi realizada por policiais de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 14º Batalhão da PM.

No final da tarde de terça-feira (23), policiais civis de Paranavaí, na região Noroeste, realizaram uma ação policial na cidade de Amaporã, de cerca de 6 mil habitantes, para averiguar irregularidades em um veículo com placas de Natal/RN. Elefoi localizado estacionado na garagem de uma residência.