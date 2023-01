Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O garçom Fábio Augusto Batista Campana morreu aos 23 anos após ser esfaqueado durante um assalto registrado na tarde de domingo (29), no Centro de Maringá, no Noroeste do Paraná.

Campana trabalhava em um estabelecimento comercial próximo ao Mercadão de Maringá e estava no horário de almoço quando foi assassinado. Ele foi abordado próximo ao terminal de ônibus da cidade. O suspeito tentou levar o celular de Fábio, que não quis entregar e acabou esfaqueado.

O trabalhador conseguiu correr até o local de trabalho e pedir socorro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e levado para o Hospital Universitário, onde veio a morrer.

Até o momento o autor da facada não foi localizado pela Polícia Militar.