Jake, um cãozinho nadador, viralizou nas redes sociais durante o fim de semana. Nas imagens, o cachorro da raça pinscher aparece pulando na piscina. O problema é que seu tutor não tinha permitido.

O vídeo foi postado na sexta-feira (27) e já acumula mais de 12 milhões de visualizações. No Tiktok, alguns internautas comentaram a imagem. “Mano, eu passaria o dia todo assistindo ele pulando na piscina”, escreveu uma usuária.

Outro internauta repostou no Twitter com a seguinte legenda: “ganhei uns 10 anos de vida vendo esse vídeo”. Ele ainda respondeu a própria postagem para concluir o pensamento: “acho que é o pinscher mais gente boa do mundo”.

Nas imagens é possível observar que o tutor queria limpar a piscina, mas Jake pulou antes mesmo que o rapaz pudesse impedir a teimosia. Em seguida, o jovem começou a tirar a sujeira da piscina, enquanto isso, Jake ficou fiscalizando o trabalho do tutor.

Quando recebeu o aviso de permissão, o cãozinho ficou até perdido, mas logo pulou na piscina. Logo depois, nadou até a escada para subir e pular novamente.