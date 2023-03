Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente na tarde de terça-feira (28), suspeito de cometer brutalmente três homicídios em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil em Arapoti, na mesma região.

Uma das vítimas tinha 66 anos e desapareceu no dia 29 de março de 2022. O corpo foi encontrado dois dias depois, com ferimentos provocados por golpes de machado, em uma área rural da cidade. O veículo dessa vítima foi localizado carbonizado na mesma região.

Conforme o delegado Lucas Maia, a motivação do crime está ligada a um desentendimento entre a vítima e o suspeito. “Durante as investigações, apuramos que o autor teria ameaçado de morte uma das testemunhas do crime”, afirmou.

O segundo crime ocorreu no dia 30 de julho, no bairro Primavera III, também Jaguariaíva. Um jovem de 17 anos foi encontrado sem vida com golpes de faca no interior de uma residência.

O último homicídio ocorreu no dia 14 de fevereiro contra uma mulher de 28 anos. A vítima também foi morta com golpes de faca, na Vila Kennedy, às margens da PR-151.

Ele foi encaminhado à cadeia pública do município e irá responder pelos três homicídios e coação de testemunha, além de cumprir a pena imposta de 23 anos pela prática dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.