Uma pessoa morreu na tarde desta quarta-feira (1), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após um capotamento de veículo registrado no trecho urbano da PR-151. O automóvel despencou próximo a uma ponte que corta o Rio Pitangui, nas proximidades da DAF Caminhões e do Jardim Los Angeles e foi arrastado pela correnteza. Equipes de socorro atuaram nas ações de resgate e retiraram o corpo de dentro do carro, já sem vida.

A identidade e o sexo da vítima não foram divulgados oficialmente até a publicação da reportagem. Relatos apurados no local apontam que a vítima seria um homem, de aproximadamente 40 anos. Imagens captadas pela reportagem do Portal aRede e Jornal da Manhã mostram o momento da ação de resgate do Corpo de Bombeiros (Clique aqui e veja a cobertura completa). Ao observar as imagens, é possível perceber o carro quase totalmente submerso. O carro envolvido no acidente seria uma Ford EcoSport, de cor vermelha.

O condutor seguia sentido Ponta Grossa. Ele teria perdido o controle do automóvel e invadindo um matagal que dá acesso às margens do rio, ainda antes da ponte. Os bombeiros utilizaram cordas para conter o avanço do veículo junto à correnteza. A operação conduzida pelas equipes de socorro teve início ainda por volta das 15h.

As informações são do Portal aRede