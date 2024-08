Um acidente entre carro e caminhão terminou com 3 mortos na manhã de sábado (17), na estrada do Ganchinho, em frente ao centro de treinamento do Athletico Paranaense. Ao todo, segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta das 7h40. Conforme a RICtv, o carrro que estava com 5 ocupantes dentro invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o caminhão. Três pessoas morreram ainda no local. Outras duas foram encaminhadas para o hospital em estado grave.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros seguem no local.

Assista o vídeo👇

