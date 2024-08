Os riscos de incêndio são ampliados devido a uma massa de ar quente e seco que se estabilizou na região Central do país neste fim de semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), diversas cidades do Paraná devem registrar temperaturas acima dos 30 graus nos próximos dias.

A recomendação do IAT é que a população que visualize um foco de incêndio comunique imediatamente a ocorrência o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Com a temperatura quente e clima seco, essas chamas rapidamente podem consumir diversos hectares de mata nativa.

“A massa de ar que está causando o aumento nas temperaturas também trará índices de umidade do ar extremamente baixos. Além disso, a vegetação e o solo estão mais secos por conta das geadas ocorridas no Estado nos últimos dias. A combinação desses ingredientes é o que aumenta o risco de incêndios florestais”, explica a meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Algumas dessas temperaturas devem ser registradas em cidades com Unidades de Conservação, como Paranaguá, que conta com o Parque Estadual Ilha do Mel, Piraquara e Quatro Barras, que sediam o Parque Estadual da Serra da Baitaca, além de Ponta Grossa com o Parque Estadual Vila Velha e Tibagi que conta com o .Parque Estadual do Guartelá

Atualmente o Paraná conta com 73 Unidades de Conservação catalogadas pelo IAT. 25 delas estão abertas ao público para visitação. Em área total, essas localidades contam com 26.250,42 km² de áreas protegidas por legislação.

Todos esses locais não podem sofrer qualquer interferência humana ou uso sustentável dos recursos naturais.